Marcel Sabitzer si appresta a diventare un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il centrocampista austriaco non vestirà dunque la maglia della Roma. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il classe ’94 si trasferisce ai gialloneri per una cifra complessiva di 19 milioni di euro, bonus compresi. Gli ultimi dettagli saranno completati in settimana. Accostato per diverso tempo alla Roma, il mediano ha scelto alla fine di rimanere in Bundesliga e di rilanciarci a Dortmund.

Marcel Sabitzer to Borussia Dortmund from Bayern, here we go! 🟡⚫️ #BVB

€19m package agreed, add-ons also included. Long term deal ready — to be signed later this week if all goes to plan.

Man United decided against his return weeks ago. BVB, on it as @Plettigoal called. pic.twitter.com/RgbgmVlqSe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023