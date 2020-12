Mercato, fatta per Reynolds alla Juventus: affare da 8,5 milioni ma andrà in prestito al Cagliari fino a giugno

Bryan Reynolds è ad un passo dal vestire la maglia della Juventus. Come riporta Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport su Twitter è fatta: il calciatore è pronto a passare dal Dallas al club bianconero per una cifra pari a 8,5 milioni di euro.

Il terzino firmerà un contratto fino al 2025, per essere poi ceduto in prestito al Cagliari fino a giugno. Sfuma dunque uno dei nomi circolati nei giorni scorsi per il mercato invernale della Roma.