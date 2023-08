Mancano solamente gli ultimi dettagli e la Roma metterà a segno due colpi per il centrocampo. Accordo trovato tra Roma e PSG per Leandro Paredes, come riporta TyC Sport. Cifre ancora non definite, si tratta di un contratto biennale con opzione per un terzo. L’argentino raggiungerà la capitale nelle prossime ore. Accordo raggiunto da Pinto anche per Sanches. Come riporta footmercato.net il centrocampista portoghese arriva in prestito con riscatto a 12 milioni di euro più bonus che diventa obbligatorio se il Renato Sanches giocherà 30 partite in questa stagione.

