Kevin Danso doveva essere un nuovo calciatore della Roma già da questa sera, ma al momento non ha ancora superato le visite mediche ed è stato costretto a svolgere ulteriori test (leggi QUI la news). Così la Roma ha chiuso per l’arrivo di Tiago Djalò dalla Juventus. Come riportato da gianlucadimarzio.com, il calciatore arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro più uno di bonus.