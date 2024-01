È sempre più vicina la possibilità di vedere un nuovo acquisto in casa Roma. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano tramite X, è fatta per Boey al Bayern Monaco. Il trasferimento avverrà nelle prossime ore. Questa operazione apre lo spiraglio al Galatasaray per un nuovo terzino, il nome che piace è quello del giallorosso Celik. La speranza di vedere quindi arrivare Angeliño a vestire la maglia giallorossa è sempre più concreta.

🚨🔴 Sacha Boey to FC Bayern, here we go! Deal verbally agreed between clubs with Gala, time for final details and then paperwork.

Boey’s travel to Munich being scheduled as medical will take place soon.

He only wanted Bayern as “opportunity of a lifetime”.@TurkishAirlines ✈️ pic.twitter.com/9wyrhN0eRz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2024