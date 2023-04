Dopo le visite mediche di lunedì, Houssem Aouar, è pronto a diventare un calciatore della Roma. Sono stati definiti gli accordi sia per ciò che riguarda lo stipendio che per le commissioni. Si attende la prossima stagione per l’ufficialità. Il contratto proposto dai giallorossi è quinquennale. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport l’ingaggio è di circa 3 milioni a stagione per il centrocampista classe ’98.