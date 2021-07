Rui Patricio entro domenica sarà il portiere della Roma. Il portoghese – stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport – si trasferirà in giallorosso per una cifra di poco superiore ad 11 milioni di euro. Il portiere rinuncerà ad una settimana di vacanza per mettersi a disposizione di José Mourinho già nella seconda parte del ritiro. Il Wolverhampton non ha abbassato le pretese economiche perché aveva un accordo verbale con Rui Patricio fino al 2023.