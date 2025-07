Il mercato estivo continua a muoversi anche fuori dall’Italia, con diverse operazioni in uscita che stanno delineando nuovi scenari in Sudamerica. Tra queste, una delle più rilevanti riguarda un ex obiettivo di mercato anche per alcune squadre di Serie A, pronto ora a tornare a casa.

Come riportato da Fabrizio Romano, Emerson Royal è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia del Flamengo. Il terzino brasiliano, in uscita dal Milan, volerà domani in Brasile per unirsi ufficialmente al club carioca, con cui ha trovato un accordo definitivo.

Per Emerson si tratta di un ritorno in patria dopo diverse stagioni in Europa. Sembrava ormai vicino il suo trasferimento al Besiktas, ma l’inserimento del Flamengo e l’apertura del giocatore ha infastidito il club turco che ha abbandonato la trattativa lasciando campo libero ai brasiliani. Questo affare sbloccherà la trattativa per Wesley, con il terzino destro pronto ad unirsi alla Roma di Gasperini.