Mercato, è sfida alla Juventus per Jordan del Siviglia

Il calciomercato non è ancora ufficialmente partito, ma le società si stanno già guardando intorno. Al Siviglia c’è un giocatore che fa gola a molte squadre ed è Joan Jordan che è un centrocampista a tutto tondo. Lo spagnolo si sente pronto per un’avventura all’estero e tra i club interessati c’è la Juventus. Attenzione, però, perchè, come riportato dal sito tmw.com, anche la Roma si sarebbe buttata su Jordan.

Il Siviglia di Monchi lo valuta 25 milioni di euro, un prezzo decisamente da titolare. La società giallorossta, inoltre, sta lavorando per blindare Gonzalo Villar, fino al 2026, e Jordan Veretout con un rinnovo da 4 milioni di euro fino al 2025.