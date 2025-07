Un grande ritorno per il calcio italiano. Edin Dzeko, dopo l’esperienza in Turchia con la maglia del Fenerbahce, è pronto a rimettere piede in Serie A. A 38 anni suonati, il bomber bosniaco torna nel campionato che lo ha visto protagonista per diverse stagioni tra Roma e Inter.

A renderlo noto è stato un comunicato ufficiale pubblicato oggi dalla Fiorentina, che annuncia di aver acquisito “i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edin Dzeko. Nato a Sarajevo il 17 marzo 1986, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico fino al 30 giugno 2027 al verificarsi di determinate condizioni”.

Dzeko, che in Italia ha collezionato 260 presenze e 119 gol tra campionato e coppe, rappresenta un innesto di esperienza e personalità per il nuovo corso viola. Dopo aver lasciato l’Inter nel 2023, è pronto a mettere a disposizione della Viola il suo carisma e il suo fiuto del gol.