Il futuro di Edin Dzeko è in bilico dopo la lite presunta con Fonseca e le recenti vicissitudini di Trigoria. Non si smuove il mercato per il bosniaco: l’Inter non c’è, la Juve invece osserva da lontano dopo essere stata ad un passo dalla chiusura la scorsa estate.

Intanto è stato proposto al Paris Saint-Germain per uno scambio di prestiti o con Icardi o con Kean (di proprietà dell’Everton). No dei francesi per il momento. Lo riporta Alfredo Pedullà.