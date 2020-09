La Juventus ha gli occhi puntati su Edin Dzeko, ma il bosniaco non ha alcuna fretta di andare via da Roma. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il calciatore non ha mai fatto pressione alla società per andare via. Il calciatore ha valutato con il club l’offerta presentata dalla Juventus, dichiarandosi aperto all’ipotesi di prenderla in considerazione qualora la Roma trovasse un sostituto, ma non sta spingendo in alcun modo per lasciare la Capitale.