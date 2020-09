Edin Dzeko è stato convocato da Paulo Fonseca per il match col Verona perché non ha avuto ancora il via libera per le visite mediche con la Juventus. Come riporta Gianluca Di Marzio, Milik non ha risolto le ultime pendenze con il Napoli. Gli approfondimenti fisici sono andati bene, ma balla circa un milione di euro tra lui e il Napoli tra stipendi arretrati, bonus, commissioni degli agenti e contenziosi.