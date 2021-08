L’esperienza di Edin Dzeko alla Roma è agli sgoccioli. Come riportato da Calciomercato su Sky Sport, in questi minuti il club giallorosso è in contatto con l’Inter. I due club stanno limando gli ultimi dettagli per l’arrivo sotto il Duomo di Edin Dzeko. La Roma ha dato l’ok all’operazione. La fumata bianca e l’arrivo di Dzeko potrebbero arrivare nella giornata di domani.