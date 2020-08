La Juventus punta gli occhi su Edin Dzeko. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l’attaccante bosniaco sarebbe il profilo ideale individuato da Andrea Pirlo per rafforzare l’attacco bianconero. Il calciatore -capitano dei giallorossi- al momento non ha espresso alla Roma la volontà di volersene andare, ma la società avrebbe già individuato il suo eventuale sostituto in Arkadiusz Milik.