Sembra ormai lanciata la trattativa che può portare Edin Dzeko alla corte di Andrea Pirlo alla Juventus. Come riportato da La Repubblica alla Roma andranno 10 milioni di euro più 2 di bonus, mentre il giocatore guadagnerà 7,5 milioni di euro, lo stesso stipendio che percepisce ora in giallorosso. Per l’ufficialità, comunque, bisognerà aspettare la rescissione tra Juventus e Gonzalo Higuain che ormai non rientra più nei piani bianconeri. Questo ostacolo ha bisogno di tempo per essere superato.