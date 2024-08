Paulo Dybala non avrebbe ancora deciso cosa fare. Sul piatto c’è l’offerta araba da circa 30 milioni l’anno (60 più bonus in 3 stagioni) da parte dell’Al-Qadsiah, con 18 alla Roma. La Joya si è allenato con i giallorossi in vista della sfida di Cagliari. Lo riporta Gianluca Di Marzio.