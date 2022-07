Mercato, Dybala ha detto sì alla Roma. Sarà un nuovo giocatore giallorosso

Dybala ha detto sì alla Roma. Il tutto è successo nella notte, intorno alle ore 2. Oggi la società proverà a chiudere definitivamente l’affare. Tutto è partito dalla chiamata di Mourinho una settimana fa che in un mercato così difficoltoso per tutti vuol dire: “Paulo, ci tengo davvero ad averti con me. Ci divertiremo insieme. E vinceremo“. Lo riporta il Corriere dello Sport.

La conferma arriva anche da Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Dybala ha scelto la Roma e vestirà la maglia della Roma!