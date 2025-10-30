Con il mercato invernale ormai alle porte, le grandi manovre per rinforzare i reparti offensivi di Serie A iniziano a prendere forma. Sia Roma che Milan stanno valutando possibili innesti in attacco per dare nuova linfa ai rispettivi reparti avanzati, finora poco prolifici.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, uno dei nomi caldi è quello di Joshua Zirkzee, attaccante olandese del Manchester United, in difficoltà nel trovare spazio e continuità in Premier League. Il Milan monitora con attenzione la situazione ma, al momento, non ha intenzione di muovere i primi passi: se fosse lo stesso Zirkzee a proporsi, magari con la formula del prestito, l’operazione potrebbe diventare concreta.

Anche la Roma resta vigile: i giallorossi starebbero pensando di interrompere il prestito di Evan Ferguson per puntare su un nuovo centravanti più adatto alle esigenze di Gasperini, e l’ex Bologna rappresenta un profilo gradito. Il duello di mercato tra Milan e Roma, dunque, potrebbe accendersi presto, con Zirkzee al centro di una possibile sfida di gennaio.