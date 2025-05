Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano Sport, Artem Dovbyk potrebbe fare ritorno al Girona. Nonostante abbia messo a segno 16 reti nella sua prima stagione con la Roma, l’attaccante ucraino non avrebbe convinto pienamente il club giallorosso, che starebbe valutando l’ipotesi di un addio dopo appena un anno. Una decisione sorprendente, ma che risponderebbe all’esigenza della società capitolina di riequilibrare i conti dopo un investimento che, a quanto pare, non ha dato i risultati sperati.

L’eventuale cessione ha attirato l’interesse di diversi club, ma è proprio il Girona – ex squadra di Dovbyk – ad aver mostrato maggiore concretezza. L’attaccante ha lasciato un ottimo ricordo a Montilivi, grazie ai suoi gol e alla capacità di guidare l’attacco, elementi decisivi per la stagione storica del club. L’allenatore Míchel sarebbe pronto a riaccoglierlo, convinto di poterlo riportare ai livelli migliori.

Il ritorno, però, non è privo di ostacoli. La Roma, infatti, punta a rientrare in buona parte dell’investimento fatto e ha fissato una valutazione economica ritenuta al momento fuori portata per il Girona. Curiosamente, Dovbyk ha segnato più gol alla sua prima stagione rispetto a Edin Dzeko nei suoi esordi in giallorosso. Anche il bosniaco era stato inizialmente messo in discussione, salvo poi trasformarsi in un punto fermo del club dal secondo anno in poi. Due percorsi simili, ma con esiti che – al momento – sembrano prendere direzioni opposte.