Ludovico D’Orazio saluta la Roma. L’esterno offensivo passa infatti a titolo definitivo alla Spal. Il club giallorosso e quello emiliano hanno anche raggiunto un accordo per il mantenimento del 50% sulla futura rivendita. A riportarlo è Gianluca Di Marzio. In questa stagione D’Orazio era stato girato in prestito alla Feralpisalò. Con i lombardi ha collezionato 42 presenze, 6 reti e 5 assist.