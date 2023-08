Questa sera la Roma ha accolto Azmoun. L’attaccante è sbarcato a Ciampino alle 20.40, domani sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà alla società giallorossa. Il mercato della Roma però potrebbe non finire qui. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’idea dei giallorossi è quella di prendere un attaccante con caratteristiche fisiche diverse da quelle di Azmoun, per mettere a disposizione di Mourinho un reparto offensivo quanto più completo. Il club giallorosso resta quindi alla finestra per cercare di cogliere opportunità di mercato e portare nella Capitale un altro attaccante.

Resiste il sogno Romelu Lukaku, ma solo se il Chelsea aprirà alla cessione in prestito senza obbligo di riscatto del belga. La Roma sarebbe anche disposta a pagare il 100% dello stipendio dell’attaccante. Al momento, però, il club inglese non ha ancora aperto a questa ipotesi e sta continuando a spingere per cedere il giocatore in Arabia, proposta al momento respinta dall’attaccante. Se il Chelsea aprisse al prestito, anche altri club potrebbero provare a muoversi per prendere Lukaku. In particolare, il Barcellona e il PSG.

Al momento non c’è una trattativa in corso tra le due società, ma il belga resta comunque un opzione, seppur complicata.