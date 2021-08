Domani sarà la giornata decisiva per capire quale sarà il futuro di Tammy Abraham. Secondo quanto riporta Sky Sport, il general manager della Roma, Tiago Pinto, incontrerà il ds del Chelsea, Marina Granovskaia, e il giocatore stesso. Mourinho è fortemente interessato all’attaccante e lo aspetta nella Capitale per sostiture Dzeko, partito questa mattina per raggiungere Milano, sponda Inter.