Mercato, distanza di circa 5 milioni con il Sassuolo per Frattesi

Continua la trattativa tra Roma e Sassuolo per riportare Frattesi nella Capitale. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, i 35 milioni chiesti dai neroverdi sono ritenuti eccessivi da Tiago Pinto che, pur contanto sul 30% di sconto relativo alla percentuale sulla futura rivendita, non vorrebbe andare oltre i 18 milioni più il prestito con diritto di riscatto di Volpato e l’eventuale prelazione di uno tra Tripi, Missori o Falasca. Tra i due club c’è ancora una distanza di circa 5 milioni, ma si è assottigliata negli ultimi giorni. Entro sabato il gm della Roma incontrerà nuovamente l’agente del calciatore, Riso, per fare il punto della situazione.