Diawara rischia di fare le valigie a gennaio. Secondo quanto riporta Francesco Balzani di Leggo, l’esplosione di Villar e la rinascita di Pellegrini e Cristante collocano il guineano come quinta scelta nelle gerarchie di Paulo Fonseca. In Premier League West Ham e Leicester vogliono il calciatore giallorosso, mentre invece nella Capitale per sostituirlo potrebbe arrivare Manuel Locatelli, classe 1998 in forza al Sassuolo.