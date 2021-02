Mercato, Diawara e Carles Perez per arrivare a Musso

Roma ed Udinese, legate a doppio filo. Non solo perché tra poco entrambe le formazioni scenderanno in campo all’Olimpico per il lunch match della ventiduesima giornata, ma anche per vicende di mercato. La Roma cerca un portiere e tra i vari profili attenzionati c’è anche quello di Juan Musso.

Il portiere argentino sembra essere al momento in cima alle preferenze giallorosse. Per lasciarlo partire la famiglia Pozzo potrebbe chiedere una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni. Potrebbero esserci due chiavi per limare il costo dell’operazione. Luca Gotti, tecnico della formazione friuliana, gradirebbe infatti avere ai propri ordini Diawara e Carles Perez.

Con il centrocampista guineano ha già lavorato a Bologna, quando era vice di Roberto Donadoni. Per l'esterno spagnolo, invece, ha sempre nutrito un forte interesse, tanto da sondare il terreno anche nella sessione estiva di mercato.