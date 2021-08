Mercato, dialogo Inter-Dzeko per un biennale da 4 milioni più bonus

Con l’imminente cessione di Lukaku al Chelsea, l’Inter dovrà correre ai riparti per quanto riguarda il reparto offensivo. Uno degli obiettivi è Dzeko della Roma. Tra l’attaccante e il club giallorosso c’è un gentleman agreement per cui il bosniaco di fronte ad un’offerta importante poteva liberarsi semi-gratis. Questa offerta è arrivata visto che l’Inter e il bomber hanno già dialogato per un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione più bonus.

