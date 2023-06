La Roma sarebbe interessata al cartellino di Domenico Berardi. Sull’esterno italiano c’è la concorrenza della Fiorentina, ma soprattutto della Lazio, dato il gradimento di Maurizio Sarri. Il Sassuolo, come riportato da calciomercato.com, valuta il cartellino 20 milioni e ha già alcune questioni in ballo con i giallorossi, come le trattative per Volpato, Missori e Frattesi.