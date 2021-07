Mercato, Demme operato al ginocchio destro: out per 2-3 mesi. A rischio la sua presenza con la Roma

Diego Demme ha subito un grave infortunio e nella giornata di oggi è stato sottoposto ad un’operazione chirurgica a seguito dell’infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. I tempi per il recupero del centrocampista si attestano sui 2-3 mesi, dato che lascia spazio a diversi dubbi sulla sua possibile presenza in campo per la sfida con la Roma all’Olimpico, prevista per il prossimo 24 ottobre. Questo il comunicato del club:

“Il giocatore Diego Demme nella giornata odierna, accompagnato dal Responsabile Sanitario azzurro Raffaele Canonico, è stato sottoposto, presso Villa Stuart Mariani a un intervento chirurgico effettuato dal professor Mariani, per la rottura/avulsione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L’intervento è perfettamente riuscito.

l giocatore osserverà un periodo di 7-10 giorni di riposo e poi comincerà la riabilitazione”.

sscnapoli.it