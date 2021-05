Mercato, Darboe nel mirino di Arsenal e Tottenham

Una delle note positive nel finale di stagione della Roma è l’esplosione di Ebrima Darboe, che dopo essere entrato in campo nella partita in Europa League contro il Manchester United, ha trovato un posto in prima squadra anche in campionato, nei match contro Sampdoria, Crotone, Inter e Lazio. Secondo quanto riporta il Corriere Dello Sport, il calciatore classe 2001 ha attirato l’attenzione anche in Premier League, soprattutto di Arsenal e Tottenham. Secondo il quotidiano sportivo però, Darboe per la Roma resta incedibile. Il general manager Tiago Pinto, salvo clamorose offerte, rifiuterà le proposte dei vari club, convinto di avere in casa il rinforzo ideale a centrocampo per la Roma di Mourinho.