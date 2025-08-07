La Roma continua a muoversi sul mercato, non solo in entrata ma anche sul fronte uscite, dove ci sono diverse situazioni da sbloccare per fare spazio a nuovi innesti. Tra i profili destinati a lasciare Trigoria c’è Ebrima Darboe, centrocampista classe 2001 rientrato dal prestito e ormai fuori dai piani tecnici di Gian Piero Gasperini.

Come riportato da Tuttosport, la Sampdoria avrebbe manifestato un primo interesse per il giocatore, che conosce già l’ambiente blucerchiato avendoci militato nella stagione 2024. Al momento si tratta solo di un sondaggio esplorativo, senza una vera e propria trattativa in corso, ma non è escluso che il discorso possa evolversi nei prossimi giorni, soprattutto se la Roma dovesse accelerare sul mercato in entrata.

Darboe resta così uno dei nomi in uscita più caldi, con la possibilità concreta di tornare a Genova per rilanciarsi con continuità.