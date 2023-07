Non bastano gli acquisti effettuati in questa prima parte di calciomercato per il reparto difensivo giallorosso. La volontà è comunque quella di continuare a guardarsi intorno. Stando a quanto riporta il portale olandese Voetabal International, i giallorossi avrebbero sondato il nome di Rav Van der Berg, giovane centrale del PEC Zwolle. Con il contratto in scadenza il prossimo anno, il club è più che intenzionato a venderlo. Quella della Roma sembra essere stata solo un’idea, visto che il difensore sarebbe molto vicino a vestire la maglia del Middlesbrough.