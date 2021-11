Mercato, dall’Olanda: interessa Kocku del Feyenoord a centrocampo

La Roma è ancora alla ricerca di un centrocampista e il mercato di gennaio può diventare una opportunità. Secondo quanto riportato dal sito olandese Vi.nl, i giallorossi starebbero pensando a Orkun Kocku, centrocampista turco del Feyeenord. Sulle tracce del calciatore ci sarebbero anche Leeds e Sviglia. Il giocatore era già stato accostato in estate e il prezzo stabilito dagli olandesi è di 20 milioni di euro. Il classe 2000 la scorsa stagione ha totalizzato 31 presenze mettendo a segno quattro gol. Mezz’ala predisposta ad attaccare, quest’anno sono già 3 le reti. Il suo contratto è in scadenza nel 2025 e anche altre squadre italiane come il Milan hanno chiesto informazioni.