Mercato, dall’Irlanda: la Roma punta Ferguson del Brighton

Il mercato estivo si avvicina, e con lui anche le varie indiscrezioni di mercato. Una è stata riportata da Irish Mirror: secondo il portale irlandese la Roma avrebbe messo gli occhi su Evan Ferguson. Il classe ’04 è attualmente al Brighton ed è una delle sorprese di quest’anno in Premier League. L’attaccante in questa stagione ha firmato quattro reti e due assist in sedici presenze. Ferguson ha rinnovato il contratto con il suo club fino al 2028, e il Brighton non vorrebbe privarsene, almeno per la prossima stagione. Il giocatore piace anche a molte squadre di Premier come Tottenham, Chelsea e Manchester United, per lui c’è interesse anche da parte di molte squadre spagnole e tedesche.