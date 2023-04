Mercato, dall’Inghilterra: Zaha rifiuta le offerte dell’Arabia. Anche la Roma sull’attaccante

Tra i nomi circolati per l’attacco giallorosso negli scorsi mesi c’è anche Wilfried Zaha. L’attaccante del Crystal Palace si libererà dal club a giugno a parametro zero ed è una delle grandi occasioni del mercato estivo. Per questo diversi club monitorano la situazione legata al centravanti. Secondo quanto riportato da London Evening, l’ivoriano avrebbe rifiutato delle offerte importanti dall’Arabia Saudita tra cui una da 9 milioni a stagione. Sulle tracce di Zaha c’è da tempo anche la Roma, oltre alla Juventus.