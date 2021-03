Mercato, dall’Inghilterra: Roma sull’attaccante Kalajdzic

Nonostante i numerosi impegni tra campionato e coppa, la Roma non stacca mai la spina dal calciomercato e Tiago Pinto cerca rinforzi per il futuro. Secondo quanto riportato da Daily Mail, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Sasa Kalajdzic, centravanti austriaco dello Stoccarda.

Leggi anche: Mercato, fatta per il rinnovo di Karsdorp. I dettagli

In stagione l’attaccante ha realizzato 11 reti in 22 presenze e con le sue buone prestazioni ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui Lipsia e West Ham. Con Borja Mayoral in netto calo e Dzeko che ha necessità di un erede è facile pensare che Tiago Pinto interverrà in estate in quel reparto. Gli introiti della Champions potranno essere utili per la ricerca del centravanti del futuro.