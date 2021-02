Mercato, dall’Inghilterra: Roma, Inter e Juventus su Juan Mata

Il contratto di Juan Mata con il Manchester United è in scadenza (giugno 2021) e tre club di Serie A hanno puntato gli occhi su di lui. Secondo quanto riporta il The Sun, i Red Devils hanno l’opzione di estendere il suo contratto per altri 12 mesi, ma lo spagnolo ha disputato solo 8 partite da titolare in stagione e a fine stagione potrebbe cercare, da svincolato, un club che gli permetta di giocare di più.

In Italia Roma, Inter e Juventus hanno puntato gli occhi su di lui. I nerazzurri sarebbero il club più interessato (hanno già trattato con lo United per i trasferimenti di Lukaku e Ashley Young), mentre Roma e Juventus attenderanno la scadenza del suo contratto. Resta anche l’opzione Medio Oriente, mentre Juan Mata spera di poter tornare in Spagna.