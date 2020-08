Mercato, dall’Inghilterra: quattro club di Premier League su Smalling

Ci sono delle novità importanti legate al futuro di Chris Smalling. Secondo quanto riporta il portale britannico 90min, il centrale ha informato il Manchester United di voler scegliere la prossima destinazione dopo aver ricevuto tante manifestazioni d’apprezzamento, in primis dai giallorosso dove vorrebbe tornare. Sarebbe disposto anche a tornare in prestito per un’altra stagione ma questa soluzione non trova d’accordo la dirigenza dei Red Devils. Su di lui ci sono anche quattro club di Premier League: Newcastle, West Ham, Everton e Fulham. Si registra poi il semplice apprezzamento per il giocatore da parte di Inter, Atalanta e Monaco che però non sembrano voler puntare sul giocatore per il momento.