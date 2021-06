Mercato, dall’Inghilterra: per Fonseca torna calda la pista Crystal Palace

Non è andata in porto la trattativa con il Tottenham, ma Fonseca potrebbe comunque approdare in Premier League la prossima stagione. Secondo quanto riporta 90min.com, per l’ex tecnico della Roma, rimpiazzato da Mourinho nella Capitale, torna infatti di moda la pista Crystal Palace. Fonseca aveva già avuto dei contatti con il club londinese, che aveva però deciso di ripiegare sull’ex Borussia Dortmund Lucien Favre per rimpiazzare Hodgson. Il tecnico svizzero e il Crystal Palace non hanno trovato l’accordo a causa di visioni differenti sul mercato estivo, motivo per cui potrebbe tornare di nuovo caldo il nome di Fonseca.