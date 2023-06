Dopo l’ultimo match di Serie A tra Roma e Spezia in programma domani allo Stadio Olimpico, si entrerà nel vivo del calcio mercato. Secondo quanto viene riportato dal The Sun, Tammy Abraham potrebbe lasciare la capitale. Su di lui l’Everton. Il club di Liverpool sarebbe pronto a far recapitare a Trigoria un’offerta da 30 milioni di euro.