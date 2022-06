Il Wolverhampton spara alto per Ruben Neves. Il centrocampista portoghese, accostato alla Roma e obiettivo di mercato dello United, non rientrerebbe nei parametri dei giallorossi. Secondo quanto riportato dal giornalista portoghese Pedro Sepulveda, nel suo intervento a Sky UK, il Wolverhampton non è intenzionato ad accettare offerte inferiori ai 50 milioni di sterline. Il prezzo fissato è tra i 69 milioni e gli 86 milioni di sterline, ovvero tra gli 80 e i 100 milioni di euro.