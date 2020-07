Mercato, dall’Inghilterra: il Manchester City pensa a Vertonghen come rinforzo difensivo

The Times – Il futuro di Jan Vertonghen è ancora tutto da decidere, l’unica cosa certa per il momento è che il centrale belga a fine stagione lascerà il Tottenham, liberandosi al termine del contratto. Il difensore classe ’87, offerto nei mesi scorsi a Roma ed Inter in Italia, potrebbe alla fine rimanere in Inghilterra. Su di lui, infatti, c’è l’interesse del Manchester City. Il club allenato da Guardiola si sta muovendo per rinforzare il proprio reparto arretrato, ma l’elevato costo dell’operazione Koulibaly, valutato dal Napoli circa 80 milioni di euro, può spingere i Citizens verso l’affare a parametro zero.