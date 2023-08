Mercato, dall’Inghilterra: il Chelsea apre al prestito di Lukaku. Roma e Juventus sull’attaccante belga

Come riportato dal giornalista di The Atletic, David Ornstein, il Chelsea avrebbe aperto al prestito di Lukaku. Dopo un’intera estate a cercare di venderlo per monetizzare, negli ultimi giorni di mercato la società Blues apre spiragli ad operazioni in prestito secco, con diritto di riscatto o obbligo. Questo tipo di formula ha scaturito l’interesse di Roma e Juventus, vigili sull’attaccante ex Inter, vera e propria occasione di mercato.

🚨 Chelsea have decided to let Romelu Lukaku exit on temporary basis if no sale agreed. #CFC & 30yo’s reps working all summer for permanent but now open to loan + obligation or straight loan + meaningful fee. Interest from #Juve #ASRoma #SPL @TheAthleticFC https://t.co/sXO6Eb7kOe

