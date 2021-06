Mercato, dall’Inghilterra: Douglas Luiz l’alternativa a Xhaka

In Inghilterra si torna a parlare di Douglas Luiz in ottica Roma. I giallorossi stanno cercando l’accordo per il centrocampista dell’Aston Villa, attualmente impegnato con il Brasile in Copa America. In casa romanista resta la fiducia di arrivare a Xhaka, ma il brasiliano classe ’98 viene considerato l’alternativa allo svizzero. Arrivato all’Aston Villa nel 2019 per circa 15 milioni di sterline, ora Douglas Luiz vale circa il doppio. Inoltre, il club inglese sta tentando di rinnovargli l’attuale contratto che scade del 2023. Lo riporta birminghammail.co.uk.