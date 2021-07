Mercato, dall’Inghilterra: Delaney è l’alternativa a Xhaka

La trattativa con l’Arsenal per l’acquisizione di Granit Xhaka è ancora in una fase di fallo. Tiago Pinto è fermo all’oferta di 15 milioni e non si è ancora mosso per avvicinarsi alle richieste dei Gunners: sono stati fatti passi in avanti diplomatici, la speranza di Mourinho è che l’affare possa sbloccarsi nei prossimi giorni. La Roma però sta già pensando ad una possibile soluzione: secondo quanto riportato dal giornalista del Telegraph Mike McGrath, l’alternativa a Granit Xhaka è il centrocampista del Borussia Dortmund Thomas Delaney. Mourinho ha richiesto questo nome nel caso in cui lo svizzero non dovesse arrivare.