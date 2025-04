A parole ha detto che non c’è fretta per il rinnovo. Ai fatti, più passa il tempo e più, senza firma del prolungamento, gli altri club prendono forza per intavolare una trattativa: Mile Svilar è seguitissimo e le sue prestazioni non lasciano indifferenti i top club europei.

Secondo quanto riportato da Caught Offside, Manchester City e Chelsea sarebbero interessate al portiere belga. Non è escluso, infatti, che in estate non possano affondare il colpo. La Roma, dal canto suo, spera che il rinnovo (attualmente il contratto è fino al 2027) arrivi prima di un inserimento deciso da parte dei club di Premier League.