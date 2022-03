Mercato, dall’Inghilterra: Arsenal e United su Abraham. Servono 120 milioni per l’attaccante

Le prestazioni di Tammy Abraham lasciano interdetti anche i più scettici. L’attaccante inglese, con già 23 gol all’attivo in stagione, è finito nel mirino della Premier League che attenziona il centravanti arrivato la scorsa esate alla Roma per 40 milioni di euro dal Chelsea. Secondo quanto riportato da Mirror, Manchester United e Arsenal avrebbero messo gli occhi su Abraham, ma la richiesta della Roma è di 100 milioni di sterline, cioè 120 milioni di euro. Rimane la clausola, stilata al momento del contratto, del Chelsea che può riacquistare il calciatore per 80 milioni di euro dal 2023.