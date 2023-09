Mercato, dall’Argentina: Roma interessata al giovane Montoro. Anche il Barcellona sul giocatore

Nonostante il mercato estivo si si appena concluso, la Roma guarda sempre al futuro. I giallorossi, infatti, avrebbero messo gli occhi su Alvaro Montoro, trequartista sedicenne del Velez. Il giovane non ha ancora firmato un contratto con il club argentino e ha già attirato l’attenzione di grandi club europei, tra cui, come riporta Tyc Sports, quello della Roma.

Nel luglio di quest’anno, Alvaro e suo fratello Francisco (nato nel 2004, gioca nella squadra riserve del Velez) sono andati in Italia con il permesso del Velez per completare le pratiche per la cittadinanza. Durante il loro soggiorno, il classe 2007 ha potuto allenarsi con le giovanili della Roma per non perdere il ritmo e ha impressionato coloro che lo hanno visto. Sul centrocampista ci sarebbe anche l’interessamento del Barcellona.