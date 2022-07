Si aggiunge un nuovo nome a quelli accostati alla Roma per questa finestra di mercato. Dall’Argentina infatti raccontano dell’eventualità di portare James Rodriguez in giallorosso. Il calciatore piace a José Mourinho, che lo aveva già cercato ai tempi del Manchester United, ma all’epoca la trattativa non era andata in porto poiché il Real Madrid non lo riteneva cedibile. Il classe 1991 adesso potrebbe lasciare l’Al Rayyan per tornare nel calcio europeo. Lo riporta dobleamarilla.com.ar.