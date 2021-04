Mercato, dall’Argentina: interesse del Talleres per Pastore, trattativa complicata

Javier Pastore è uno dei nodi cruciali del mercato giallorosso. Secondo quanto riportato dal sito argentino tycsports.com, il Talleres vorrebbe provare a prendere il trequartista giallorosso. La trattativa per portare l’argentino sarebbe però molto complicata, definita “improbabile” quest’anno. Il presidente del club, Andrés Fassi, da tempo tratta con il giocatore per il suo ritorno. La Roma, però, non lo lascerà partire in prestito.

Pastore nei giorni scorsi è stato anche visionato in Inghilterra e in MLS. Secondo le indiscrezioni, la direzione del club continuerà i colloqui direttamente con l’ex Psg sapendo che prima o poi tornerà a Cordoba, anche se al momento sembra lontano.